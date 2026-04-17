天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が１７日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、１４００人が出席した。ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した、スノーボード女子の村瀬心椛、フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一らも出席した。村瀬は髪を後方でまとめ、赤に豪華な模様が入った着物姿で、競技時とは違った姿をみせた。