海上自衛隊横須賀地方総監部（神奈川県横須賀市）は17日、部下7人にキスを迫ったり、頬を平手打ちしたりしたとして、横須賀教育隊に所属する40代の2等海曹を停職162日の懲戒処分にした。「許されないことであり、反省している」と認め、被害者に謝罪した。総監部によると、2曹は2019年10月〜20年春ごろ、自衛隊施設内で部下4人に抱きついてキスを迫るなどした。また、他の部下3人に対して敬語を使っていなかったとして尻を蹴っ