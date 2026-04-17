ABEMAのオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』『MISS KING／ミス・キング』『死ぬほど愛して』『透明なわたしたち』、オリジナルドキュメンタリー『追跡3年 棄てられた日本人』の5作品が、国際メディアコンクール『ニューヨーク・フェスティバル 2026』の最優秀賞候補に選出された。【映像】『スキャンダルイブ』第一話『ニューヨーク・フェスティバル』は1957年に発足し、今年で68回目の開催を迎える。テレビ番組・映画・ラジオ