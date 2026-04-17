東京証券取引所が、不正会計が発覚したモーター大手のニデックに対し、上場契約違約金９１２０万円の支払いを求める方針を固めたことが１７日、わかった。上場契約違約金は、上場する市場区分や時価総額などを勘案して上場規則で定められている。９１２０万円は東証プライム市場に上場する時価総額５０００億円以上の企業に対する違約金で、東証が定める最高額だ。東証は昨年１０月、ニデックを内部管理体制を改善する必要性