FRUITS ZIPPER櫻井優衣（26）が17日、Xを更新。メジャーデビュー後初のCDシングル発売を発表した。櫻井は「メジャーデビュー後初のCDをユニバーサルミュージックよりリリースさせていただきます！2026．7．29です！」と発表。「色々頑張って準備をしています！そして！とっても楽しみなことがたくさんです。楽しんでもらえるといいな」と思いをつづった。また櫻井優衣STAFFのアカウントでは「櫻井優衣メジャーデビュー後初と