お笑いコンビ「ピース」の綾部祐二が１７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＹＵＪＩＡＹＡＢＥｆｒｏｍＡＭＥＲＩＣＡ」を更新。生活の中で?好きなこと?を明かした。綾部は、相方の又吉直樹と東京・祐天寺を訪れてトークを展開。祐天寺は綾部にとって「東京に来て、東京の生活を始めた場所」。１０年住んだといい、「こっからＮＳＣとか通った」と懐かしんだ。思い出話に花が咲く中、又吉は当時、綾部の家に遊びに行った