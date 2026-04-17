【モデルプレス＝2026/04/17】櫻坂46が6月11日にリリースする15th Single『Lonesome rabbit／What's “KAZOKU”？』より、「What’s “KAZOKU”？」のフォーメーションが18日22時より、櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにてプレミア公開されることが決定した。【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣◆櫻坂46、国立競技場公演でサプライズ発表『What’s “KAZOKU”？』は4月12日より放送しているMBS／TBS系TVアニメ『夜桜さ