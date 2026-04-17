TOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:55）。パーソナリティの鞘師里保が、ゲストと共に「チョイス（選択）」にフォーカスし、心地よい暮らしのヒントを探ります。4月のマンスリーゲストは、タレントの大沢あかねさん。4月4日（土）の放送は、30代後半で美容に目覚めたきっかけ、重版を重ねる話題の美容本「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）な