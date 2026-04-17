ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。4月13日（月）の放送では、初めて聴く生徒（リスナー）に向けて「NiziU LOCKS!」の推しポイントを発信していきました。（左から）パーソナリティのMAYA、MAYUKA、MIIHI――新学期に「Ni