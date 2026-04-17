秋田朝日放送 １７日午前、秋田市添川であわせて７軒の建物が焼ける火事がありました。けがをした人はいません。 消防や警察によりますと、１７日午前１１時２０分ごろ、パトロール中の警察官が秋田市添川で小屋から炎が上がっているのを見つけ消防に通報しました。消防車両１０台が出動し、火は午後４時に消し止められました。 火元とみられる建物は現在使われていない建物で出火当時、解体作業が行われていまし