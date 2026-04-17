ビールのおともにぴったりのおつまみ「冷奴」。季節問わず楽しめますが、気温の上昇とともに、食卓に並ぶ回数も増えてきます。そんな定番の冷奴をちょっぴり豪華にアレンジしてみませんか？ 切り方を変えてみて！ お豆腐のパックは四角が多く、食卓に並べるときも、それを半分や四角に等分している人が多いと思いますが、切り方を工夫することで、いつもと違う食感や雰囲気を楽しめます。 三角にカット薄くカットして重ねる 切