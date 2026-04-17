作家・乙武洋匡氏（50）が17日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、50歳を迎えての実感を吐露する場面があった。友人である元衆院議員・宮崎謙介氏から誕生日を祝福された乙武氏。そこで感想を求められると「この半年間は“いくつなんでしたっけ?”みたいな会話があるたびに“もうすぐ50歳です”って自分から言うようにして、ショックを和らげるというか、自分の中で受け入れ体制を整えてきたんです」と明かす。それでも