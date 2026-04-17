女優の上戸彩（40）が、16日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（後11・23）にVTR出演し、女優を続けていく上での意識の変化について語った。97年に全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞し、99年に4人組アイドルグループ「Z−1」で芸能界デビュー。その後、演技力で注目の的になり、01年放送のTBSドラマ「3年B組金八先生」では、性同一性障害の生徒を演じて大きな話題に。十代で実力派女優として注目