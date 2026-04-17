現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が17日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。大谷が使用する「くり抜きバット」について「使ったことがないからわからない。バットの形状っていうのは人それぞれ好みがある」と話した。「くり抜きバット」は先端の重さを軽減することで、バットの振り抜きやすさを優先する狙いがあるなどと言われている。現役時代の