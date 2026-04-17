俳優の綾瀬はるか（41）が17日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』初日舞台あいさつに登場した。【ノーカット動画】綾瀬はるか＆妻夫木聡＆菅田将暉＆佐藤浩市ら豪華キャストが集結！2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたスト