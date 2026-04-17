お義母さん…“なにもしない”のではなく、正確には“なにもできない”のでは？義実家の人たちは負担に感じていないようですが、自分にまで負担がくるのはモヤモヤしますよね。日ごろの無理がたたったのか、このあとお義父さんが倒れてしまうのですが…お義母さんはそのとき、救急車を呼ぶことさえできなくて…!?>>【まんが】頼りすぎの義母(ウーマンエキサイト編集部)