中国・上海市で開かれたイベントで、抹茶入り焼酎を手にする参加者＝17日（共同）【上海共同】日本の抹茶文化を中国の消費者に知ってもらい抹茶商品の売り上げ増につなげようと、中国の在上海日本総領事館が17日、茶道の講演や抹茶を使った飲料の試飲を楽しめるイベントを上海市で開催。定員120人に対し約600人の応募があった。講演では茶道の歴史やお茶のたて方を専門家が解説。会場の試飲コーナーには、抹茶ラテや浜田酒造の