【エルサレム共同】イスラエルのカッツ国防相は17日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラについて「停戦期間終了後、政治的手段か軍事的手段で排除しなければならない」と述べ、攻撃再開の可能性を示唆した。地元メディアが報じた。