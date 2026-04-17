プレゼントを指摘されたことで怒り気味のひでお。さらに、料理の進めいくなか、ふいに出た威圧的な口調にスタジオからは「こわい」という声が上がった。【映像】「うぜー」料理中に口調が変わる「ごくせん」俳優（実際の映像）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャー