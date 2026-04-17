ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は3日目を終えた。3日目11R。4カド戦で連勝ゴールを狙った井上遥妃（23＝徳島）だったが「特訓はコンマ10、展示もコンマ10だったので同じタイミングで起こしたのに、もわ〜ってなって起きてこなかった」と痛恨のスタート遅れ。結果4着で得点率6位まで順位を落とした。「でも、そこだけです。安定板が付いても進んでくれるし、足は変わらない。あとは微調整だけで」。節イチと目され