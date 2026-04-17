京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかった事件。安達容疑者の自宅前から、高柳アナウンサーから最新情報です。辺りがかなり暗くなってきました。きょうは午前中10時半ごろに安達容疑者名義の車が押収されて以降、大きな動きはありません。そして、この辺り、非常にのどかな地域で街灯も少ないです。この時間かなり肌寒いです。別荘地なので、こののどかな雰囲気がずっと流れている場所ではあります。私も先週から取材を続け