LUNA SEAが17日、の公式サイトで、5月29日に新シングル「FOREVER」を発売することを発表した。発表では「前作『Make a vow』より6年ぶりとなる新曲2026年5月29日発売決定！New Single『FOREVER』」と発表。新曲「FOREVER」への思いや、2月に亡くなったドラムの真矢さんへの思いを、メンバーそれぞれが語った動画を公開した。ボーカルRYUICHIは「音楽ってやっぱり永遠なんだよね、ああ、自分の歌が永遠に近づこうとしてるのかな