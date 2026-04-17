今や2人にひとりが発症し“国民病”とも言われる花粉症。実は新潟県ではおよそ30年前からある研究が進められています。花粉症の悩みから解放される時代が来るかもしれません。 ■春の悩みといえば… 春本番。この時期の悩みといえば…【まちの人は】「鼻のまわりがずっと赤くて、体もしんどくなりますし大変です」【まちの人は】「最近ここ2、3年で花粉症になってしまって…。集中力途切れやすいですよね。くしゃみとか鼻水