秋田市出身の映画監督・成田洋一さんが、新たな作品の映画化に取り組んでいます。題材は、2018年のあの“旋風”。17日、成田監督がオンライン取材に応じ、映画化に向けた思いを語りました。秋田市出身の映画監督・成田洋一さん。監督と脚本を手掛けた映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」は、2024年の日本アカデミー賞で監督賞や脚本賞など、8部門で優秀賞に輝きました。そんな成田監督が次の作品のモチー