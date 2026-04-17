グローバルボーイズグループ・JO1がライブツアー『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』を開催中だ。4月8、9日に東京ドーム公演を終え、22、23日には京セラドーム大阪での公演を控えている。どちらの会場も彼らにとって二度目の開催だ。 （関連：【動画あり】『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』本予告） 本稿では、昨年の初の東京ドーム公演『JO1 DER SHOW 2025 ‘WHEREEVER W