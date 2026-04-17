阪神タイガースの才木浩人（27）の母校、神戸市立須磨翔風高校硬式野球部が4月9日、公式Instagramを更新。先輩からの粋な贈り物を公開し、反響を呼んでいる。 【画像】稲村亜美、誕生日にデコルテ映えるキャミ姿披露自然体な節目の1枚に「サービスショットやなぁ」 「阪神タイガース 才木浩人選手より、バッティングゲージ2台が寄贈されました」という報告と共に投稿された写真は、真新しいバッ