プロボクシングの那須川天心（27）が、4月12日、Instagramを更新。11日に行われた、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で勝利を収めた心境を明かすとともに、客席で親友が涙する写真を投稿し、大きな反響を呼んでいる。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 プロ初黒星からの再起をかけた重要な一戦で、フアンフランシスコ・エストラ