ＪＲ東日本は１７日、山形県真室川町の大滝駅で１６日朝に本来停車する奥羽本線の上り列車が通過し、３人が乗車できなかったと発表しました。運転士が眠気によりブレーキ操作を失念したためだということです。 ＪＲ東日本によりますと、１６日午前６時３６分ごろ、横堀発新庄行きの奥羽本線上り列車が、山形県真室川町の大滝駅で停車せず、通過しました。 この列車の運転士が大滝駅に到着する際、一時的な眠気によりブレ&#