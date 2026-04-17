就職や転職、配置換えなどで新しい環境に身を置いたとき、まず気になるのは人間関係だという人も多いでしょう。そんなときコミュニケーションが円滑になる、簡単で、効果抜群の方法があります。日本ほめる達人協会特別講師の松本秀男さんの著書『一瞬で自分を印象づける！できる大人は「ひと言」加える』（青春出版社）から、あなたにプラスの効果をもたらす方法をご紹介します。「あいさつ」にひと言加えると、空気が変わる私が