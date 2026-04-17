◇プロ野球セ・リーグヤクルト-巨人（17日、神宮球場）ヤクルトの2番手・丸山翔大投手が好投を披露しました。先発のウォルターズ投手が7点を奪われ3回途中で降板。2番手として、6年目右腕の丸山投手が今季初のマウンドにあがりました。3回2アウト2、3塁とピンチの場面で登板した丸山投手は、この日2安打の3番泉口友汰選手を1球でセンターフライに打ち取り、この回を終わらせます。そのまま4回のマウンドへ上がると、4番ダルベッ