1万円で1万3000円分の家計に優しい商品券が購入できます。ただ一点注意！大阪市民に限ります。 4月22日に始まる大阪市プレミアム付商品券。大阪市内のスーパーや飲食店などで利用できる1万3000円分の商品券を1口1万円で購入でき1人4口まで申し込めます。 前回（2023年）は440万口の発行に対し申込が殺到し抽選となったため、今回は数を増やし620万口に。ただ、今回も申し込みが多ければ抽選です。 ただ、注