◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の中日戦でよみうりテレビの中継ゲストを務めた。岡田顧問は1点リードの中日の5回の攻撃で打席に入った先発・柳の用具に注目。足首とヒジに青いレガースをつけた姿に「こんな鮮やかなレガース持っているいうのは、打ちたいからやろ」と独自目線で解説した。この回は先頭の木下が右前打。8番・田中の打席のときに「ここはバント