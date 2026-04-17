バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の名物企画として知られる「名探偵津田」と、国民的人気アニメ作品の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のまさかのコラボが話題となっている。「『名探偵津田』はダイアンの津田篤宏さんが、番組中に起こった事件の解決を目指すドキュメンタリー企画です。この企画からは『長袖をください』などの名フレーズも誕生しました。今回のコラボは映像で行われ、コナンが残した