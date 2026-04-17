3月11日、ホワイトハウスの南側の芝生で記者団の質問に答えるトランプ大統領/Alex Brandon/AP（CNN）米国の歴代の大統領たちは長年、戦時に当たって神の祝福を求めてきた。戦火の中へと向かう兵士たちのために。しかし現在のトランプ政権は、自らの権威が神の承認を得たものだとする見解をほのめかし、イランとの戦争を信仰に根差した公正さで覆い隠そうとしている。こうした姿勢が、長きにわたる政治的伝統を一段と脅かしている。