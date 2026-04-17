パリのフランス大統領府で、会合の前に英国のスターマー首相（左）を出迎えるフランスのマクロン大統領＝17日（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領と英国のスターマー首相は17日、ホルムズ海峡の航行の自由確保に向け、協力態勢を協議する有志国会合をパリで開いた。対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で実施。フランス大統領府によると、参加者は欧州や中東、アジアなどから約30人に上る。米国