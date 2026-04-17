ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は3日目を終えた。3日目の松尾夏海（34＝香川）は8R6号艇の1回乗り。1周1Mは展開が向かずバック6番手に。しかしそこからがすごかった。2周1Mで内をくるりと回って3番手まで急浮上すると、3周1Mでも2番手を航走していた畑田のターンミスを逃さず全速ツケマイで2着を奪取。「乗り心地が怪しくてペラで回転を抑えるのに必死だったけど、安定板がついて乗りやすくなった。ラッキーでした