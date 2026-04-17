１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５７円２８銭（１・１４％）安の４万８３９１円５９銭だった。４日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２５０銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０４２円４４銭（１・７５％）安の５万８４７５円９０銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄を中心に値下がりしたことで、読売３