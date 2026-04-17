愛知県大府市で妻を刃物で切りつけるなどし、殺害しようとした疑いで79歳の夫が逮捕されました。 【写真を見る】妻の首絞め刃物で切りつけ…殺害しようとした疑い 79歳夫を逮捕 「殺意があった訳ではない」過去にも口論で警察出動 逮捕されたのは、中国籍で大府市の職業不詳・汪新生容疑者79歳です。 警察によりますと、汪容疑者はきょう午前0時半から午前2時半にかけて、大府市の自宅で73歳の妻の首を絞めた上、刃物で切りつけ