アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが５月２７日発売の両Ａ面３ｒｄシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」のジャケットアートワークを公開した。ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６で最優秀アーティスト賞など６部門にエントリーされ、８月にデビュー２周年公演を日本武道館で２ＤＡＹＳ開催が決定するなど注目を集めるＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ。公開されたジャケットは、その魅力を詰め込