ちょっとしたアクセントとして映えそうな、キーホルダーが【ダイソー】で見つかるのをご存じでしたか。今回は、@gnm.aoさんがダイソーでゲットした、「ミニキーホルダー」に注目。ワンタッチで取り付けやすい金具と小さなリボンが付いたキーホルダーは、価格も手頃で、色違いで揃えても楽しそう。さらに、推しのキーホルダーと一緒にじゃら付けすれば、気分が上がる