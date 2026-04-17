投手専念で見せつけた100マイル米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、投手専念で見せつけた“不公平”な1球に米国で驚きが集まっている。2024年には史上初の50本塁打、50盗塁を達成するなど、打者として有り余る才能を持つ選手が投げ込む、時速161キロの剛速球。「全くもって不公平だけど、最高だ」として紹介された。大谷は15日（日本時間16日）の本拠地メッツ戦に先発登板。ただいつものように指名打者を兼ねず、投手に