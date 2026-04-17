俳優の武田真治(53)の妻でモデルの静まなみ(31）が16日、自身のインスタグラムを更新。グアム旅行で娘との仲睦まじい2ショットを公開した。 【写真】さすがモデルスタイルの良さが際立つ 「6年ぶりのグアム」と投稿。「子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と記し、ビーチで砂遊びをしたり、デッキチェアでくつろぐ写真などを掲