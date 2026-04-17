元HKT48のタレント・村重杏奈(27)が16日、自身のインスタグラムを更新し、フランス行きの飛行機の中で偶然、座席が前後になった相手がタレントだったことを明かした。 【写真】一瞬、ロバート秋山？後ろから目をむいてのぞき込む丸山礼 「こんな事ってあるんですか?」と書き出し、後ろからのぞき込んでくるパーカのフードをかぶった人物の画像を掲載。「フランス行きの飛行機後ろは丸山れい。」と女優でタ