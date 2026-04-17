プロ向け3DCGソフトウェアを開発するMaxonが、2D・3DモーショングラフィックスおよびVFX・コンポジットのスタンドアロンアプリケーションとして「Autograph」をリリースしました。個人ユーザーは無料で使用可能となっています。Autograph | Maxon | Maxonhttps://www.maxon.net/ja/autographMaxon One 2026年４月リリース｜Maxonhttps://note.com/maxonjapan/n/nccfaa5d77525Introduction to Maxon Autograph - YouTubeAutographで