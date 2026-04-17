女性グループ「アンジュルム」の元リーダーでタレントの和田彩花（３１）が１７日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は台湾出身であることも明かした。お祝いパーティーで撮影したという風船の写真とともに「台湾で婚姻しました」と報告。台湾での婚姻届を提出した理由に「以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と説明