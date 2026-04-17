俳優の濱正悟が１７日、都内で初主演映画「お別れの歌」（柴田啓佑監督）の公開初日舞台あいさつに登場した。撮影から数年がたち、待ちに待った公開。濱は映画初主演に「その頃は、ドラマにワンシーンだけ出演することが多かったので、ほぼずっと出てる芝居は初めてでした。本当に不安というか、未知なる空間に行く感じだった」と回想。「とにかくがむしゃらだったといいますか、もがきあがいていた部分が役柄に重なった」と手