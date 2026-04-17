タレントの長嶋一茂が１７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。小学生時代の交換日記を思い出を明かした。バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が、最近、アプリを使った日記を始めたと話したことから、「昔、交換日記してたの、小学生の時。げた箱で一日おきに」と、女の子との甘酸っぱい思い出を語った。「最初はね、いい感じで２ページとか書いちゃうの。でも、文章書くのが嫌いな