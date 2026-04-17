アイドルグループ・櫻坂46が、6月11日にリリースする15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の表題曲「What’s “KAZOKU”?」のフォーメーションが、18日午後10時より、櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにてプレミア公開することを発表した。【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」は、4月12日より放送中のMBS/TBS系テレビアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープ