現役引退を電撃発表したフィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手木原龍一選手の2人が春の園遊会に出席しました。三浦璃来選手：私たち、７年間長い間がんばってきてよかったなと思いました。木原龍一選手：2人で積み重ねてきたことをお褒めの言葉をいただき、本当にうれしかったです。天皇・皇后両陛下主催の春の園遊会が赤坂御苑で開かれ、両陛下や愛子さまは、引退を17日朝に表明した「りくりゅうペア」をねぎら