◇プロ野球セ・リーグ 広島ーDeNA(17日、マツダスタジアム)5回まで「1-1」の同点としていた広島。6回のマウンドには2番手・島内颯太郎投手を送るも、四死球などで2アウト満塁のピンチを招き、勝ち越しを許しました。この日の先発は岡本駿投手。初回に1点を失うも、以降は状態を持ち直し5回1失点でマウンドを降ります。そんな中、2回には佐々木泰選手がタイムリーを放ち、試合を振り出しに戻しました。しかし6回、2番手でマウンドに